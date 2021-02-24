محافظ بورسعيد: تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، العمل في تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى البنزين بمختلف أحياء المحافظة، ضمن 6 محافظات يتم تطبيق تحويل عمل السيارات للغاز طبيعي لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز، تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات.جاء ذلك الاجتماع المؤسع الذي عقده محافظ بورسعيد مع مسؤولي شركة "غازتك" و"كارجاس" بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة.وأشار محافظ بورسعيد إلى إنه خلال الـ 3 أشهر القادمة سيتم إنجاز عدد من المحطات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الإقبال على محطات الغاز وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، وفقًا للاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.