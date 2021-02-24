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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انهيار والد المجني عليه في محاكمة عبير بيبرس

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:28 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، لدفاع الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها في شقته بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، وشهدت الجلسة انهيار والد المحنى عليه فور رؤية المتهمة أمام هيئة المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي، وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.

كان قد ورد بلاغ من والد المجني عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020 لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوفاة نجله "ع. س. س. ع"، 42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله "عبير. و. ن. ز" الشهيرة بـ "عبير بيبرس"، 35 سنة، وتعمل ممثلة بقتله.

وانتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهمها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجني عليه.

وقالت المتهمة أنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

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