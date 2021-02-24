متعافون من كورونا تتحول أعراض الفيروس لديهم إلى أمراض مزمنة

سامح: أصبت بالتهاب مزمن بالمرئ



ياسمين: التليف أصاب جزء من رئتي



رانا تصاب بخلل في الأعصاب



ندا محمد أصيبت بضمور في عصب الشم



وكيل مستشفى المنشاوي: التعافي من الفيروس لا ينهى الأعراض



مدير حميات امبابة: تناول الفواكه وشرب المياه يخفف آثار التعافي



عميد المعهد القومي للكبد: المضاعفات النفسية أبرز مصاحبات التعافي خطورة



وكيل حميات العباسية: مشكلات التنفس والإعياء مضاعفات عامة للمتعافين



معاناة شديدة يعيشها المصابون بفيروس كورونا بسبب أعراضها التي تصيب الجهاز التنفسي والهضمي حتى يستطيع الجسم مقاومة الفيروس والتخلص منه، ولكن بعد تعافي العشرات من المصابين لم تنته الأعراض.عانى متعافون من استمرار بعض الأعراض مثل ضيق التنفس، آلام البطن، ليُظهر الفحص الطبي إصابتهم بأمراض مزمنة جراء فيروس كورونا."الدستور" حاورت بعض المتعافين الذين تحولت أعراض الأعراض إلى مرض مزمن، كما حاورت أطباء وضعوا روشتة لتجنب تفاقم الأعراض.عانى سامح البديوي من مضاعفات فيروس كورونا ثلاثة أشهر كاملة، إلا أنه رغم مرور ما يقرب من 5 أشهر على التعافي لم يتخلص من أغلب الأعراض التي تحولت إلى مرض مزمن يتطلب المتابعة الدائمة مع طبيب.وقال: انتقلت لي عدوى كورونا من أحد العمال في الشركة التي أعمل بها، وظهرت الأعراض بعد يومين فقط، موضحًا: "تمثلت أغلب الأعراض في آلام شديدة بالبطن وارتجاع مرئ، ورغم مرور أكثر من 5 أشهر على التعافي إلا أن ارتجاع المرئ تحول إلى مرض مزمن.وتابع: "قضيت ثلاثة أشهر في العزل المنزلي، وقال طبيب باطنية إن التحاليل والآشعة أظهرت إصابتي بفيروس كورونا مع اختلاف الأعراض، وأن الكشف الطبي أثيت وجود التهابات في الجهاز الهضمي مع ارتجاع في المرئ.وأوضح: "بعد التعافي لم تنته آلام البطن وتابعت مع طبيب الباطنية لشهور بعد التعافي لأتخلص من هذه الآلام وخاصة ارتجاع المرئ وتتحسن حالتي بالفعل لكن بعد توقف العلاج عاودتني الآلام وأخبرنى الطبيب أن الفيروس رغم تعافي جسمى منه تحول الالتهاب إلى مرض مزمن يتطلب المتابعة الدائمة مع الطبيب.ياسمين عبد رب النبي تعافت من فيروس كورونا في أغسطس الماضي بعد معه دام شهر إلا أن أثاره تركت بصمته في جسدها بتليف جزء من الرئه.وقالت: منذ انتشار فيروس كورونا وأتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لكنني أصبت ولا أعلم السبب"، مشيرة إلى أن الأعراض مشابهة لأعراض البرد ولم يمر سوى ثلاثة أيام حتى بدأت أشعر بضيق تنفس فذهبت إلى الطبيب بعد اسبوع من تدهور الحالة واتضح أن أعراض البرد كانت كورونا".وتابعت: بعد إجراء التحاليل اتضح اصابتي بالفيروس ولأنني تأخرت لمدة أسبوع في تلقي العلاج بدأت الحالة في التدهور، موضحة حصولها على العلاج وعزلت نفسها في المنزل، وبعد شهر تعافيت من الفيروس لكن لم تتعافى من الأعراض فقد تسبب الفيروس في تليف جزء من الرئة.وأكد الطبيب أنه لا يوجد علاج لتليف الرئة وعليها تناول أدوية بصفة مستمرة لمنع زيادة معدل التليف في الرئة، مؤكدا أن العلاجات المتاحة لتليف الرئة موجهة بشكل أكبر إلى إبطاء مسار المرض وتخفيف الأعراض والمساعدة فى استمرار حياة المريض مع تقليل الأعراض الجانبية للتيلف.قالت "رنا": عندي 30 سنة وأصبت بالفيروس وكانت حالتي خطيرة استدعت دخولي الرعاية المركزة، بعد نهاية عيد الأضحى الماضي، والتي استدعت حالتها الحجز بغرفة الرعاية المركزة مع وصول نسبة الأكسجين في جسدها إلى 70%.4 أيام قضتها "رانا" في الرعاية المركزة،وخرجت مع تحسن مؤشراتها الحيوية وبداية التنفس بصورة طبيعية اعتمادًا على نفسها دون الحاجة إلى أجهزة طبية أو أكسجين، "الليلة الواحدة في الرعاية كانت ب5 الاف جنيه".تابعت "رانا":ما يقرب من 17 يوما لم تتحرك بمفردها نتيجة إصابتها بالفيروس الذي تسبب في تكسير في جسدها، ورغم تعافيها إلا أنها أصيبت بخلل في الاعصاب:"حركتي مبقتش زي الأول مقدرش امشي مسافات كبيرة بلاقي نفسي بنهج وجسمي مش شايلني ولازم اريح، الدكاترة إدوني مقويات أعصاب لكن حتى الآن لا يوجد أي تحسن في حالتي رغم اهتمامي بتناول الأدوية في موعدها المحدد".رغم التزام ندا محمد بالإجراءات الاحترازية وعدم خروجها من المنزل إلا للضرورة القصوى منذ أن تفشى فيروس كورونا المستجد في مصر في مارس الماضي، الا أن القدر شاء لها أن تصاب بالوباء اللعين بعد أن أصيب به والدها ووالدتها، وقالت "لم ترتفع درجة حرارتي مثل والداي فكنت مقتنعة اني سليمة ولم أصب ولكن اصابني دور برد بوجع شديد في معدتي هنا قررت اجراء الكشف والتحاليل اللازمة وثبت اني مصابة بكورونا".استمرت ندا في رحلة علاجها لما يقرب من الشهر تقريبًا لمعالجة الجهاز الهضمي الذي تأثر نتيجة الفيروس أكثر من تأثر جهازها التنفسي، مشيرة "كانت الأدوية في أغلبها مقويات وفيتامينات ومحفزات للاعصاب، وتناول الغذاء الذي يحتوي على كافة العناصر الغذائية والعصائر الطبيعية، حتى استطعت التقاط أنفاسي من جديد".رغم تعافي "ندا" من الفيروس وهو ما أثبتته التحاليل التي أجرتها، لم تتخلص من كل الأعراض، قائلة: "كانت هناك رائحة كريهة دائمًا في فمي وطعم سئ لا يفارقني، ولم أستطع معرفة ما سر هذه الروائح الكريهة، فذهبت للكشف عند أكثر من طبيب فكانت النتيجة التي أقرها الطبيب أني بسبب حساسية الجيوب الأنفية التي لدي بالفعل ورغم تعافي من كورونا إلا أنه تسبب لي بخلل في الأعصاب وصل إلى مرحلة الضمور، "كتير قالولي ممكن متخفيش منه أبدًا".أكد الدكتور توفيق المنشاوي وكيل أول مستشفى المنشاوي واستشاري العناية المركزة،"للدستور" أن المعاناة مع فيروس "كورونا" لاتنتهي فقط عند حد التعافي بل تمتد إلى ما بعد ذلك مؤكدا أنه قد تتسبب الإصابة بالفيروس في المعاناة من العديد من الآثار الجانبية بعد ذلك، والتي قد تستمر لتصبح مرضا مزمنا او إصابة دائمة مؤكدا.وقال إن الآثار الجانبية المصاحبة للتعافي تختلف حسب حالة وشدة الإصابة بالفيروس، فالحالات ذات الإصابة البسيطة مثل تلك التي تم شفاؤها بمجرد التزامهم العزل المنزلي، وتناول بروتوكول العلاج، فأكد توفيق أنها بالغالب تعاني بعض الشعور بالتعب والإعياء والإجهاد العام لفترة تتراوح إلى شهر ثم تعود الأمور إلى طبيعتها.وتابع أن هناك الحالات المتوسطة التي تعاني من اضطرابات كثيرة بعد التعافي مثل حدوث بعض الجلطات في القلب خاصة ممن هم يعانون قصورا في الشريان التاجي، وآخرين قد يسبب لهم "الفيروس" بعد التعافي منه جلطات بالساقين، او الإلتهابات البكتيرية لممن كانوا يعانون بالأساس من مرض "الربو".أما عن ذوي الإصابات الشديدة فأكد توفيق أن نسبة الأضرار بهم تكون كبيرة، كمثل ان تصاب الرئة بالعديد من التليفات، والتي تحتاج وقتا طويلا لمعالجتها، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بجلطات المخ، وهي التي قد ينتج عنها شلل نصفي دائم، بالإضافة إلى ذلك فالفيروس قد يؤثر كثيرا على أداء الكلى متسببا في ارتفاع وظائفها إما بشكل مؤقت يحتاج إلى علاج لفترة، أو ارتفاع يحتاج إلى علاج دائم، أو قد يسبب احتياج المريض للجوء إلى الغسيل الدائم للكلى.وقال سمير عنتر استشاري الأمراض المعدية ومدير حميات امبابة السابق، إن فيروس كورونا مثله مثل أي مرض يسبب بعض الآثار الجانبية حتى بعد التعافي منه، مؤكدا أن اگثر من يعانون تلك الآثار هم المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة مسببا لهم العديد من المشكلات سواء الخاصة بحركة جميع مفاصل الجسم، والتي من الممكن أن تعاني إثر الإصابة بالضعف العام، أو مشكلات خاصة بالقلب تتعلق بإجهاده السريع، والتي تستمر لفترات طويلة بعد التعافي لكي تبدأ في التحسن تدريجيا.وتابع أن العلاج هنا يجب ألا يكون تناولا لمزيدا من الأدوية، بل يجب اللجوء لتناول العناصر الطبيعية مثل الفواكة الطازجة، بالإضافة إلى شرب المياه بكميات كبيرة مؤكدا أنه مع المداومة على ذلك تبدأ الأمور في التحسن تدريجيا والعودة إلى طبيعتها في كثير من الأحيان.أشار الدكتور باسم عيسى عميد المعهد القومي للكبد ومدير مستشفى حميات إمبابة،إلى أنه بجانب العديد من الأثار العضوية التي تصيب المتعافي من "كورونا" إلا أن هناك المضاعفات النفسية التي تتركها الإصابة بفيروس "كورونا"، والتي تعد من بين أكثر المضاعفات سلبية على المتعافين، إذ أن المتعافي يعاني من نظرة المجتمع له باعتبار أن المرض جاء وصمة عار في تاريخه، بالإضافة إلى خوف الكثيرين الشديد منه ذلك الخوف الذي يؤدي إلى تجنبهم له مما يشعر هذا المتعافي بالوحدة والعزلة حتى بعد تخلصه من المرض، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مزيدا من الدعم النفسي والمعنوي له لفترات.وتابع أن الحالة النفسية التي يظل عليها المتعافي من كورونا لفترة، من شأنها أن تؤثر على العديد من وظائف جسمه الحيوية الأخرى، مثل تأثيرها على القدرة الجنسية لدى الرجال نتيجة تأثر هذه القدرة بشكلا كبير بالحالة المزاجية والنفسية.‏أكد الدكتور محي الدين سليمان وكيل مستشفى حميات العباسية، أن أغلب المتعافين من فيروس كورونا يعانون بعض الآثار الجانبية، والتي تتعلق بوجود مشكلات في التنفس، مما ينتج عنها الشعور بالتعب من أقل مجهود والكسل في الأداء الوظيفي لأعضاء الجسم، مؤكدا أن تلك الأعراض تستمر على الأغلب لمدة شهر من التعافي، ثم تبدأ تدريجيا في الاختفاء، على حسب الحالة الصحية لكل مريض.