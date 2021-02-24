أنغام تشدو في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية..26 مارس

تستعد المطربة الكبيرة أنغام لاحياء حفل غنائي يوم 26 مارس المقبل على مسرح مركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية.على جانب آخر، انتهت أنغام من تسجيل أغنية جديدة من كلمات عمرو يحيى وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضرى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.يذكر أن آخر أعمال المطربة ألبوما باللهجة الخليجية تضمن 15 أغنية تنوعت بين الكلاسيكى والطرب العصرى هى "مزح"، "تسلم يدينه"، "لا تستغرب"، "لا يقين"، "أنانى"، "آخر لقا"، "غريب"، "ظل وهجير"، "هنا وهناك"، "أدور"، "ثلاث حروف"، "ألف آسف"، "اسمك حبيبى"، و"طاولة".