سكرتير محافظة أسيوط يترأس حملة لأعمال النظافة بحي غرب

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع وميادين المحافظة ومراكزها وقراها لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.وشدد محافظ أسيوط، على تكثيف أعمال النظافة اليومية الدورية والقيام بورديات عمل صباحية ومسائية لضمان رفع كافة المخلفات والقمامة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الوحدات المحلية وقسم شرطة المرافق والإشغالات وقطاع النظافة لتحقيق التنسيق اللازمة وتقديم أفضل الخدمات اللازمة للمواطنين.و ترأس المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة بشوارع وميادين حي غرب أسيوط فضلًا عن المرور على معدات النظافة والرصف بالحملة الميكانيكية لحى غرب للتأكد من صيانتها بصفة مستمرة وجاهزيتها لمواجهة أية أزمات كما تابع أعمال رفع الإشغالات ومتابعة أعمال النظافة والتجميل.ورافقه خلال الحملة أحمد ثابت، نائب رئيس حي غرب ومسؤولي النظافة والتجميل، وتم خلال الحملة تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة من الأماكن المخصصة لها، وإزالة الإشغالات والمرافق ورفع فرش خضار وتند قماش ورفع عربات، وتمهيد وتسوية عدد من الطرق والشوارع وذلك بمشاركة معدات الحي وفرق النظافة والتجميل ومعدات جهاز التجميل.