الصين تُحذر من تطورات برنامج إيران النووي: وصل إلى «نقطة حرجة»

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن التطورات بشأن برنامج إيران النووي وصلت إلى «نقطة حرجة»، في خبر عاجل نقلته فضائية «سكاي نيوز» عربية.وكانت وزارة الخارجية الأميريكية دعت إيران، إلى التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير، وعبرت عن ثقتها بإجراءات الوكالة الدولية.وقالت الخارجية الأمريكية إنه يجب تضمين قضايا أخرى فيه بما فيها الصواريخ الباليستية على طاولة الحوار مع إيران، مشيرة إلى أن هذا يأتي "بعد تشاورنا مع الأوروبيين".وأوضحت أنه بعد تشاور واشنطن مع الدول الأوروبية "أصبحنا ننطلق من أرضية مشتركة واحدة في الملف النووي الإيراني"