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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها 5 أطنان دواجن فاسدة.. ضبط 1274 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:48 م
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1274 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 5 أطنان "مقطعات دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بالجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط 19 طن "مكرونة" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بسوهاج، وضبط مالك مخبز بلدى بالبحيرة لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، قدرت بـ 686٫360 جنيه طبقًا لتقرير الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين.

وتمكنت الجهود من ضبط مالكة مخبز بلدى بالبحيرة) لاستيلائها على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، قدرت بـ 438٫788 جنيه طبقًا لتقرير الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، وضبط 2٫2 طن سكر تموينى – 660 عبوة زيت تموينى مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية قام بتجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالكة محل بدال تموينى بالجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 10 أطنان "أعلاف حيوانية" غير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها بحوزة المدير المسئول عن مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص بالبحيرة.

وفى إطار ما وجه به وزير الداخلية بالقيام بحملات تستهدف ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء والعرض بالنتائج والجهود بمعرفة شرطة التموين، اضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وحجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وأسفرت عن ضبط 171 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 75164 عبوة سجائر – 2 طن معسل، أبرزها ضبط مندوب شركة للدخان بالقاهرة لتصرفة فى 14530 عبوة سجائر قام المذكور ببيعها بأزيد من السعر المتداول.

كما تم ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر بالإسكندرية، وبحوزته 6600 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركيًا وبدون مستندات مجهولة المصدر، وضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بالشرقية)، وبحوزته 2500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، قام بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.

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