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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ أسيوط يتابع تركيب أعمدة الإنارة بقرى مركز الفتح

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:47 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقًا للجدول الزمني المحدد وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة لتكون قادرة على إحداث التغيير ويشعر المواطن بالخدمات المقدمة له على أرض الواقع.

وأوضح محافظ أسيوط، أن ذلك يأتي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة والتي تركز على توفير حياة ومعيشة كريمة ولائقة بالمواطنين بالقرى والنجوع، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير أخرى خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن العمل يجري في إطار متكامل وبجهود موحدة لإنجاز المشروعات والنهوض بالقرى والنجوع تنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة وتفعيل برامج تنمية الصعيد.

و تفقد المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، أعمال تركيب أعمدة الإنارة بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الثانية، كما تابع وصول أعمدة الإنارة بباقي المراكز والبدء في توزيعها بالقرى المستهدفة والتي يجرى تطويرها ضمن أعمال قطاع الكهرباء في المرحلة الثانية للمبادرة.

ولفت نائب المحافظ، إلى المتابعة المستمرة لهذه المشروعات التي تجرى على أرض المحافظة من قبل قيادات المحافظة فضلًا عن رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء هذه الوحدات القروية، وذلك لإزالة أي معوقات قد تقف أمام التنفيذ طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا وتسخير كافة إمكانات لها، مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ هذه المشروعات طبقًا لخطة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيقًا للتنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة.

كانت لجان الوحدة المركزية لحياة كريمة بالمحافظة بقيادة محمود شامخ، مدير الوحدة ومسؤولي المتابعة بالمراكز والوحدة المحلية، ومسئولي الكهرباء، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، قد قاموا بتفقد ومتابعة وصول أعمدة الكهرباء وتطوير المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز الفتح.

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