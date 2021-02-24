«تعليم الإسماعيلية»: منفذ بيع منتجات المدارس يخفف العبء عن المواطنين

افتتح الدكتور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، رافقه عضو مجلس النواب سامي سليم، وأسامة سيد أحمد، مدير إدارة فايد التعليمية، منفذ بيع منتجات مدرسة "سرابيوم الثانوية الزراعية"، بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم والقيادات الشعبية.وأكد عجلان، أن هناك توجه من قبل الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم منتجات متميزة بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء.وأشار إلى تقديم المنفذ العديد من المنتجات للجمهور بسعر مخفض مثل منتجات الألبان من زبادي وجبن وسمن طبيعي وأيس كريم ومربات وعصائر ومخللات، بالإضافة للخضروات والفاكهة الطازجة بأسعار تنافسية مناسبة لكافة المواطنين.