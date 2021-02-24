أمين عام جامعة الأزهر يتفقد دورة أعمال الامتحانات الإلكترونية بدمياط

تفقد الأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول وزارة التعليم العالي وأمين عام جامعة الأزهر، الدورة التدريبية الثالثة التي تنظمها الجامعة ضمن منظومة التحول الرقمي، وخلال الجولة أشاد بالجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق التحول الرقمي طبقًا لرؤية مصر 2030.وأكد وكيل أول وزارة التعليم العالي وأمين عام جامعة الأزهر، خلال جولته التفقدية لورشة العمل الثالثة التي تنظمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بكلية طب بنين الأزهر بدمياط، حرص الجامعة على النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، مشيرًا إلى أن هذه الورشة الثالثة سبقتها ورشتان تدريبيتان، لأعضاء هيئة التدريس بقطاع كليات الطب البشري، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، بجامعة الأزهر بالقاهرة.وأشار "متولي" مشيرًا إلى أن هذه الورشة تقام ضمن سلسلة الورش التدريبية التي تنظمها الجامعة، لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، وتدريبهم على أحدث الطرق التكنولوجية في مجالات التحول الرقمي، والتي تشمل التدريب على نظام الاختبارات الإلكترونية وطرق مراقبتها، وإعداد وتجهيز بنوك أسئلة لجميع المواد بمختلف الكليات، بجانب التدريب على طرق إدخال الأسئلة على النماذج، والرفع على النظام، إضافة إلى التدريب على طرق مراجعة الأسئلة واعتمادها.و كان في استقبال أمين عام الجامعة الدكتور فتحي سلامة، وكيل كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور محمد عبد العال، وكيل كلية طب بنات الأزهر بدمياط.