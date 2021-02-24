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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. علاج 248 مواطنا بقري سفاجا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:46 م
جريدة الدستور
علي عواد
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أعلنت مديرية الصحة والسكان، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، الأربعاء، عن إجراء الكشف الطبي المجاني وصرف العلاج، لـ 248 مواطنا بقريتي النصر وأم الحويطات التابعتين لمدينة سفاجا، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأقيمت القافلة على مدار يومين بقرية النصر وقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا، قافلة طبية علاجية مدار يومين، وتم الكشف وصرف العلاج خلالها على 248 مواطنا وإجراء الفحص المعملي لـ 42حالة، و6 حالات أشعة، وعدد 32 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة.

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبي على 167 مواطنا بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية.

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