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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار إضراب البحارة اليونانيين لليوم الثاني على التوالي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:46 م
البحارة اليونانيين
البحارة اليونانيين
وكالات
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استمر اليوم الأربعاء، إضراب البحارة اليونانيين لليوم الثاني على التوالي، حيث لم تتحرك معظم السفن من الميناء.

وذكر التلفزيون الحكومي أن عددا كبيرا من الجزر التي ليس لديها مطار انقطعت عن العالم الخارجي.

وأفاد التقرير أن نقابة البحارة تهدد بتمديد الإضراب لمدة 48 ساعة أخرى.

وتطالب النقابات بأجور أفضل ودعم لزملائهم الذين فقدوا وظائفهم، بسبب جائحة كورونا، التي جعلت قطاعي النقل والسياحة على حافة الانهيار.

وقد تضرر عدد قليل للغاية من السائحين من الإضراب، حيث أن السفر داخل اليونان مقيد بصورة كبيرة.

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