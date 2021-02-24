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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

في يومين.. إحالة أوراق «سفاح الجيزة» للمفتي مرتين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:46 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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في يومين فقط أصدرت المحاكم المختصة قرار بإحالة "سفاح الجيزة"، المتهم بقتل 4 أشخاص بينهم زوجته لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه في قضيتين مختلفتين، وهم قتل شقيقة زوجته، وقتل صديق عمره.

و ظهر المتهم قذافي فراج عبد العاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، في جلسات المحاكمة ثابتا ولم ينفعل وأنكر خلال الجلسات قتل شقيقة زوجته، وقال انه تعرض للضغط من قبل الأجهزة الأمنية حتي يعترف بالواقعة.

بينما في جلسة محاكمته في مقتل صديقة عمره المهندس رضا، قال "مقصدتش أقتل صديق عمري كنت عاوز أبعده عن طريقي بس بسبب خلافات مالية كانت بينا".

كانت قد اصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، الأربعاء، قرارا بإحالة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ودفنه، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 24 مارس للنطق بالحكم.

كما أحالت محكمة جنايات الجيزة، الاثنين، أوراق المتهم لفضيلة المفتي لاتهامه بقتل نادين، الطالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته عمدًا مع سبق الإصرار، وتحديد جلسة 27 مارس للنطق بالحكم.

وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت النيابة العامة إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

وتابعت النيابة أنه أقامت الدليل بما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة، وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة في قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهم.

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