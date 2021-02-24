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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ولي عهد أبو ظبي يتفقد جناح «العربية للتصنيع» في «إيدكس 2021»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:46 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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أشاد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالتنظيم المتميز لمعرض "IDEX 2021"، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

جاء ذلك خلال مشاركة العربية للتصنيع فى الدورة الحالية للمعرض الدولي الذي انطلقت فعاليته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر في الفترة من ٢١ إلى ٢٥ فبراير الجاري.

وقد شهدت فعاليات المعرض صباح اليوم، زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلي للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشقيقة، لجناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث اطلع على أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

وأعرب ” بن زايد ” عن اعتزازه بمُشاركة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مُبديا إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز في تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.

كما أشاد بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

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