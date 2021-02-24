بعثة نادي الزمالك تصل إلى مطار القاهرة

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من السنغال بعد خوض مباراة تونجيث السنغالي، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة الزمالك من خلال صالة 3 بمبني الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بعد وصولهم على متن طائرة خاصة قادمة من مطار داكار بالعاصمة السنغالية.وتعادل الزمالك بدون أهداف مع تونجيث السنغالي ليرفع الفريق رصيده إلى نقطتين في المجموعة الرابعة، بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.