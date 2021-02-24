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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أطمن معانا» مبادرة بجامعة أسيوط لتطبيق الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:43 م
طارق الجمال
طارق الجمال
أسيوط - محمد أبو شادي:
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تكاتف جهود كافة القطاعات بالجامعة من أجل تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية تزامنًا مع اقتراب بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والمقرر له الأحد القادم 28 فبراير 2021 واستهلاله بانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة العملية والنظرية.

وطمأن الدكتور طارق الجمال أبناء الجامعة من الطلاب على وضع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أولوية قصوى لدى إدارة الجامعة خلال فترة عودة الدراسة وانعقاد الامتحانات، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا بين كافة المنتسبين للجامعة، وهو ما تم مراعاته فى وضع جداول الامتحانات وتخصيص 30% فقط من الطاقة الاستيعابية لصالات الامتحانات، وذلك لانعقاد الامتحانات بما يضمن ترك مسافات متباعدة كافية بين كل طالب.

وأعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انطلاق مبادرة تطوعية لاتحاد الطلاب بعنوان "أطمن معانا " والتى تضم نحو 100 طالب من مختلف الفرق الدراسية بكافة كليات الجامعة وتحت قيادة اللجنة العليا للأنشطة الطلابية والتى تهدف إلى تنظيم مشاركة الطلاب المتطوعين بالمبادرة فى مد يد العون ودعم خطة الجامعة بشأن تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وانعقاد الامتحانات وهى الإجراءات التي سوف تبدأ من دخول الطلاب إلى بوابات الجامعة وصولًا إلى صالات الامتحانات ودخول اللجان.

وكشف الطالب عبد الرحمن صفوت رئيس اتحاد طلاب الجامعة أن وقائع المبادرة تتضمن تواجد الطلاب المتطوعين على بوابات الجامعة لقياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامات وتوزيع مطبوعات إرشادية، وكذلك أمام صالات الامتحانات وذلك لمراجعة التزام الطلاب بمسافات التباعد وتوزيع مطهرات الأيدي والتعاون فى متابعة أعمال التطهير والتعقيم المقرر إجرائها دوريًا داخل اللجان.

وأشار الطالب أحمد عصام نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة إلى أنه جارى حاليًا الانتهاء من حملة توعوية من خلال منصات الجامعة المختلفة، وذلك بنشر فيديوهات وتصميمات للتعريف بأهم الإرشادات والسلوكيات الصحية والغذائية والرياضية والتى تساعد على رفع مناعة الجسم والوقاية من فيروس كورونا وتساعد الطلاب على الاستذكار بشكل جيد وهادئ.

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