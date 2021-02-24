استطلاع: ثلث الألمان يعارضون التطعيم وتقييد الحريات

كشف استطلاع حديث للرأي تحفظات واضحة لدى الألمان تجاه تقييد الحريات العامة خلال الجائحة وتلقيتطعيمات مضادة لكورونا.وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن 33% من الألمان يرفضون "تمامًا" أو "إلى حد ما" تدخل الدولة في حقوق الحريات بهدف احتواء الجائحة، بينما ذكر 34% أنهم لن يتلقوا تطعيمًا مضادًا لكورونا.وقد أجرى الاستطلاع معهد "نورشتات" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية، وشمل الاستطلاع، الذي أجري في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، 1012 ألمانيًا فوق 18 عامًا.وقالت ياسمين المنور، التي شاركت في إعداد الدراسة بعنوان "بين الحرية الفردية والصالح العام"، إن أزمة كورونا تفاقم صراعات القيم التي كانت مشتعلة من قبل.وذكر حوالي 45% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم مقتنعون أيضًا بأن الأزمة يمكن أن تكون لها آثار إيجابية - فيما يتعلق بحماية المناخ والتفاعل الاجتماعي.