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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يهوي لأدنى مستوى في عدة سنوات ونظيره الأسترالي يرتفع

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:47 م
الدولار
الدولار
وكالات
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ظل الدولار عند أدنى مستوياته في عدة سنوات أمام نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي وقبع قرب أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو، إذ تجتاح تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسن الدورة الاقتصادية أسواق العملات اليوم الأربعاء.

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء، إن أسعار الفائدة ستظل منخفضة وإن البنك المركزي الأمريكي سيواصل شراء سندات لدعم الاقتصاد، واستأنف الدولار تراجعه نحو المستويات المتدنية المسجلة في بداية العام بعد صعود وجيز في أواخر يناير.

وتدفقت الأموال من ملاذات آمنة مثل الدولار والفرنك السويسري والين الياباني نحو عملات يُتوقع أن تستفيد من انتعاش التجارة العالمية، وإلى دول مثل بريطانيا تتعافى سريعا من جائحة فيروس كورونا.

وصعد الدولار الأسترالي، الذي يميل للاستفادة من ارتفاع أسعار المعادن والطاقة، إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 0.7945 دولار أمريكي قبل أن يقلص مكاسبه ويجري تداوله أقوى 0.1 بالمئة عند 0.7914 دولار.

واشترى اليورو 1.21495 دولار، مقتربا من ذروة شهر البالغة 1.2180 دولار التي سجلها الليلة الماضية، وارتفع الجنيه الإسترليني متجاوزا 1.42 دولار ليلا للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

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