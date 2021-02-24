حملة للسيطرة على «مكامير» الفحم في القليوبية

شنت وزارة البيئة، حملة تفتيشية مكبرة على "مكامير" الفحم بمنطقة أجهور بمحافظة القليوبية، لإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث، وذلك من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والمعمل المركزي ووحدة الفحم.وشارك فريق التفتيش البيئي عددًا من الجهات المعنية منها، الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والوحدة المحلية لمدينة أجهور، وكذلك بمشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.وتم خلال الحملة فحص وحدات التشغيل والمعالجة وإجراء القياسات المعملية لعدد من هذه "المكامير"، كما تبين من أعمال الفحص والمعاينة لبعض "المكامير" عدم وجود سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم توضيح طرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تبين عدم ارتداء مهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدد من المخالفين لعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة.