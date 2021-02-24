خبيرة اقتصادية: العلاقات الصينية الأفريقية تتحدى جائحة كورونا خلال 2021

شهدت علاقات أغلب الدول الأفريقية بالصين تقلبات واضحة خلال العام الماضي، ففي بداية العام كان قادة القارة الأفريقية مشغولين بكيفية إعادة مواطنيهم من الدارسين ورجال الأعمال المقيمين في الصين إلى بلادهم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية.وبعد ذلك بأسابيع قليلة تعرض الكثير من الأفارقة الموجودين في إقليم جوانجشو وغيره من مناطق الصين لمضايقات عنصرية مما سبب مشكلات دبلوماسية كبيرة، لكن سرعان ما اتجه تركيز السلطات الأفريقية نحو منع وصول فيروس كورونا إل بلادها.وبالفعل استفادت أغلب دول القارة الأفريقية من ضعف علاقاتها التجارية والسياحية مع العالم في الحد من فرص تعرضها للجائحة، إلى جانب إغلاق حدودها مما جعل القارة أقل مناطق العالم تضررا من الجائحة، حيث كان نصيبها أقل من 5% من إجمالي الإصابات وأقل من 4% من الوفيات على مستوى العالم.