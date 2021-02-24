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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكيانات المصرية بأوروبا»: مسابقة «أنا مصري» تعزز انتماء الشباب بالخارج

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:34 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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أكد الدكتور مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا، أن مسابقة "أنا المصري" للمصريين بالخارج، والتي أعلنت عنها وزارة الهجرة بالتنسيق مع وزارة الثقافة، وتم تخصيصها للأغنية الوطنية للشباب، تستهدف تعزيز روح الولاء والانتماء بين شباب المصريين بالخارج تجاه وطنهم الأم.

وأضاف "رجب" في تصريح خاص للدستور، أن اهتمام وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتقديم محتوى ثقافي وفني للمصريين بالخارج يدعم أواصل التواصل بين الدولة المصرية والمصريين بالخارج.

وأكد رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا أن الترويج لمثل هذه المسابقات تستهدف تعزيز الهوية الثقافية المصرية لدى شباب المصريين بالخارج، مطالبا بإطلاق مزيد من هذه الفاعليات والأنشطة المتنوعة.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد أعلنت أن التقديم سيكون متاحًا للمصريين بالخارج حول العالم، على البريد الإلكتروني: [email protected]

وأكدت أن التقديم لمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، سيبدأ في الأول من يونيو 2021 ويستمر حتى 1 أغسطس 2021، ويمكن مشاركة أبنائنا بالخارج في هذه المسابقة، بأن يتم التقدم بعمل غنائي وطني متكامل (غناء وألحان وتوزيع وأشعار)، معلنة ترحيب دار الأوبرا المصرية بتنفيذ أي أنشطة ثقافية وفنية للمصريين بالخارج، وتلقي طلباتهم لبحث إدراج حفلاتهم ضمن البرنامج الفني لدار الأوبرا المصرية.

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