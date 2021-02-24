في ذكراه.. من هو إثيلبرت الأول ملك كنت؟

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس الملك إثيلبرت الأول ملك كنت.وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد حوالي عام 552، وتوج ملكًا على كينت، وتميز بكونه أول حاكم أنجلوسكسوني اعتنق المسيحية، هو الرئيس الأعلى لإنجلترا.وأضاف: "تزوج إثيلبرت من الأميرة بيرتا، ابنة الملك الفرنسي كاريبرتو، وكانت مسيحية الديانة، ووفى عيد العنصرة عام 597، قبل الملك إثيلبرت سر المعمودية، وقبل الآلاف من الشعب أيضا سر المعمودية، وبدا هدم المعابد الخاصة بعبادة الأصنام وتحويلها إلى كنائس القانونية، ورحل الملك إثيلبرت بعطر القداسة يوم 24 فبراير عام 616، بعد فترة حكم استمرت ستة وخمسين عامًا".