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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نفقة «توأم زينة».. 60 ألف جنيه تضع أحمد عز في صدار «جوجل»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:58 م
أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة
إيمان ماهر
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تصدر الفنان أحمد عز تريند «جوجل»، بعدما قضت محكمة أسرة مدينة نصر، بقبول الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة نفقة طفليها التوأم، عزالدين وزين الدين، وأصدرت حكمها بإلزام عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريًا، وهو ضعف ما كان يدفعه عز وفقا للحكم السابق.

"الجدل"
وقد بدأ الجدل على الساحة بعدما عادت الفنانة زينة من الولايات المتحدة الأمريكية بطفلين توأم منذ اكثر من سبع سنوات تقريبا، وأكدت أنهما طفلين لأحمد عز، ومن هنا انتقل الأمر إلى القضاء بعدما رفض الاخير الاعتراف بهما.

"البداية"
وكشفت زينة في إحدى البرامج في وقت سابق:"تم في شهر يونيو عام 2012 في وجود عائلتها، وأقاما حفلا حضره عدد من أصدقائهما قبل أن يسافر الثنائي إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل الاستقرار بها، وهناك قام عز – كما أخبرها - بتوثيق عقد الزواج العرفي في القنصلية المصرية، على أن يتم معامته كزواج مدني."

"النهاية بين الثنائي"
انتهت العلاقة بين الثنائي منذ إتمامها الشهر الثالث من الحمل وسافر عز إلى مصر وتحملت زينة كل شيء حتى وصلت بالتوأم إلى مصر، حسبما قالت.

" قرارات المحكمة"
كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقضت محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام اللخير بدفع مبلغ قيمته 41 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية للتوأم عن العامين الدراسيين 2018 و2019، و2019 و2020، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفا و350 جنيها مصريا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

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