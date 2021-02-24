الإمارات تسجل 3102 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 378 ألفًا و637 حالة.> ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها إنه تم تسجيل 19 حالة وفاة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1164، بالإضافة إلى تعافي 3814 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء 370 ألفًا و381 حالة شفاء.