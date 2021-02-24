مسئولو كفر الشيخ يواصلون كسح مياه الأمطار من الشوارع

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، فيما أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.وشدد بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.‏وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.حيث أشرَف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على استمرار أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار أولًا بأول، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فترات سوء الأحوال الجوية، حيث تم تسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وضخ المياه بها، وكذا تشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مناطق المدينة، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي استمرار نشر سيارات وبدالات وفرق الطوارئ بكافة المناطق بالمدينة والقري، لشفط تراكمات مياه الأمطار، وذلك لضمان استمرار حركة المرور، مشددا برفع درجة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة.وتابع جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال سحب تراكمات مياه الأمطار بشوارع المدينة، وكذا من أمام الإدارة الزراعية وشارعي بورسعيد والمستشفى، مشددًا بالمتابعة على مدار الساعة، حرصًا على تسيير حركة المرور للمواطنين.وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على استمرار أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بالمدينة والقرى، بالإضافة إلى تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.كما أشرَف العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال كسح المياه الناتجة عن سقوط الأمطار بشوارع المدينة المختلفة، مؤكدًا علي التواجد الدائم بالشارع على مدار اليوم وجاهزية فريق العمل بأعمال كسح مياه الامطار من جميع مناطق المدينة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمصيف.وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع مياه الأمطار أولًا بأول بشوارع المدينة فور سقوطها، وكذا بقرى منشأة عباس، والروضة، فضلًا عن متابعة تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استكمال أعمال رفع كفاءة خطوط خفض المنسوب وتطهير غرف البيارات بقربة القن، وكذا رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والطرق العامة بالقرية، بالإضافة إلى رفع تجمعات المياه المتراكمة بقرى سد خميس، وأبوغنيمة، والملاحة، وتيدا، والروضة، وذلك إثر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.وأشرف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي أعمال رفع نواتج مياه الأمطار بالمدينة والقرى، مؤكدًا اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لرفع مياه الأمطار ومواجهة التغير في الأحوال الجوية.