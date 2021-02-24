بدء أولى جلسات محاكمة الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها

بدأت الدائرة 5 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، داخل غرفة المداولة، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها عمدا بقطعة زجاج.تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبد الرازق وأمانة سر ممدوح غريبتعود بداية الواقعة لورود بلاغ من والد المجنى عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020 لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائى، مفادة وفاة نجله "عمرو سيد سيد عبدالله"، 42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله «عبير وهبة نجيب زكي» الشهيرة بـ«عبير بيبرس»، 35 سنة، وتعمل ممثلة بقتله.وانتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهمها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجني عليه.وقالت عبير بيبرس، إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.