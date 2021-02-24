ليبيا تسجل 561 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 561 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع الإجمالي إلى 131262 إصابة.وأوضح المركز -في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2151 إضافة إلى تسجيل 974 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 117991 حالة.