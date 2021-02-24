غدًا.. استقبال طلاب المدن الجامعية في بني سويف للتسكين

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، استقبال طلاب المدن الجامعية للتسكين اعتبارًا من غدا الخميس، وذلك وفق جدول زمني محدد لطلاب كل كلية ووفقًا لجداول التسكين بكل مدينة، مع إعفائهم نصف شهر من مصروفات المدن الجامعية.وشدد رئيس الجامعة على ضرورة أن تتم عملية تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وفقًا للإجراءات الاحترازية، وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية، وبوابات التعقيم على مداخل المدن للكشف على الطلاب والاطمئنان على سلامتهم، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وترك مسافة بين كل طالب وآخر أثناء الدخول على البوابة، والتنبيه بضرورة الالتزام بتطبيق ارتداء الكمامة لجميع الأشخاص.