الأب يسى زكريا يقدم «عظات وتأملات» عن يونان النبي (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة- الحلقة الأحدث من حملة "عظات وتأملات".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن يونان النبي في الكتاب المقدس، وقام بتقديم الحلقة الأحدث الأب يسى زكريا، راعي كنيسة القديسة تريزا بديروط.وتختتم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.