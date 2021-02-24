من فصيلة نادرة..حكاية قط كريستيانو رونالدو

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القط والأطفال



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قررت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لنادي يوفنتوس الإيطالي، اصطحاب القط المُحبب لدى صديقها رونالدو، معها على متن طائرة استقلتها العائلة للعاصمة الإسبانية "مدريد" بعد خروجه من العناية المركزة.ترتبط العائلة بهذا القط الذي سبق وأن نشر رونالدو صورة له وهو يلاعبه برفقة صديقته، وتعرض الفترة السابقة القط "بيبي" لحادث سيارة خلال هروبه من المنزل مما أدى لمكوثه في العناية المركزة مدة شهر ونصف.وفقًا لموقع"الديلي ميل"البريطاني، فالقط من نوع "سيفينكس" النادر، ويقدر ثمنه بـ 2600 جنية استرليني أي ما يعادل 57 ألف جنية مصريا.يتميز القط بإجادة التعامل مع الأطفال، وتم تقديمه لجمهور اللاعب في نوفمبر 2018، من خلال صورة لصديقته وهو في حضنها إلى جانب رسالة:"بيبي نتمنى لك يوما سعيدًا".تعود أصول هذا النوع من القطط إلى كندا، عندما ولدت قطة صغيرة بلا شعر، ويفتقر لوجود فراء على جلده، ويتساقط شعره بشكل طبيعي وهي طفرة جينيه، حيث يكون نسيجه كالجلد الشمواه الأملس، مع الآذان الطويلة والرأس النحيف ويصل سعره إلى 3000 دولار.يتسم بالذكاء ومستوى عالي من الطاقة، والتودد لأصحابه، فهو من أكثر السلالات تشبهًا بالكلاب، تلقى التحية على أصحابها عند الباب وقت الخروج وتتودد إليهم خاصة في ظل وجود غرباء.