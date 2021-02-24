عمرو السعيد مراد مديرًا للإرشاد الزراعي في الغربية

كلف المهندس محمد التركاوي، القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وفقًا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المهندس عمرو السعيد مراد، بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي.ومن جانبه قال السعيد، إن لديه خطة لتطوير إدارة الإرشاد بمديرية الزراعة بالغربية والإدارات الفرعية التابعة لها، لافتًا إلى أن التنمية الريفية هي هدفه الأسمى تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزير الزراعة.يذكر أن المهندس عمرو السعيد مراد، قد تخرج في كلية الزراعة جامعة طنطا،عام 1999، وكان أحد أوائل دفعته.