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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وصول الممثلة عبير بيبرس إلى مقر محاكمتها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:44 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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وصلت الممثلة عبير بيبرس، منذ قليل، إلى مقر الدائرة 5 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بتهمة قتل زوجها عمدا بقطعة زجاج.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي، وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.

وكان قد ورد بلاغ من والد المجنى عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020 لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوفاة نجله "ع. س. س. ع"، 42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله "عبير. و. ن. ز" الشهيرة بـ "عبير بيبرس"، 35 سنة، وتعمل ممثلة بقتله.

وانتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهمها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.

وقالت المتهمة أنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

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