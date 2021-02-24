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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا فرنسيس يحتفل بالذكرى الـ90 لظهور المسيح للقديسة فاوستينا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:47 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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قال البابا فرنسيس بمناسبة الذكرى السنوية التسعين لظهور المسيح: إن هذه رسالة الرحمة الإلهية قد وصلت إلى العالم كله، مُضيفًا: "وهذا ما هو إلا إنجيل يسوع المسيح الذي مات وقام وأنعم علينا برحمة الأب".

وبعد صلاة التبشير الملائكي، وجه البابا فرنسيس تفكيره إلى مزار بلوك في بولندا، ورحّب بالمؤمنين البولنديين من خلال هذة الكلمات: "ظهر الرب يسوع منذ تسعيين عامًا إلى القديسة فوستينا كوفالسكا، وأوكل إليها رسالة خاصة عن الرحمة الإلهية وبواسطة القديس يوحنا بولس الثاني وصلت هذة الرسالة إلي العالم كله، وهذا ما هو إلا إنجيل يسوع المسيح الذي مات وقام وأنعم علينا برحمة الأب. دعونا نفتح قلوبنا له ونقول بإيمان يا يسوع إني أثق بك".

قصة رسالة الرحمة الإلهية
قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن تلك الذكرى تحل بمناسبة مرور 90 عامًا على ظهور المسيح إلى القديسة فاوستينا كوفالسكا في 21 فبراير 1931م، عندما كانت تتواجد في غرفتها في دير سيدة الرحمة للراهبات المجدليات.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كتبت القديسة فاوستينا في مذكراتها: "عندما كنت في غرفتي في المساء رأيت الرب يسوع مُرتديًا رداءً أبيض، وكانت يده اليُمنى مرفوعه تُبارك ويده اليسرى تلامس قلبه، وكان يخرج من قلبه شعاعان جميلان أحدهما أحمر والآخر أبيض. حدّقت إلى الرب ونفسي غارقة في الخوف والفرح معًا. وبعد لحظة قال لي يسوع ارسمي صورة لي كما ترينني الآن، واكتبي عليها يا يسوع إني أثق بك. أرغب في أن تُكرّم هذه الصورة في كنيستكم أولًا، وبعد ذلك في العالم بأكمله. رُسمت أول صورة لرحمة يسوع في فيلنيوس تحت إشراف الراهبة فوستينا، الصورة الأكثر شهرة محفوظة في دير الرحمة الإلهية في لاجيفنيكي والتي تم رسمها طبقًا لتعاليم المرشدة الروحية رسولة الرحمة الإلهية".

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