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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف: خطة متكاملة استعدادًا لانطلاق الامتحانات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:22 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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ناقش مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسى الأول وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أنه تم وضع خطة شاملة متكاملة استعدادًا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا، وتعتمد الخطة على تجهيز كافة القاعات والمدرجات بكليات الجامعة المختلفة وتقليل الكثافة الطلابية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وشدد الدكتور منصور على ضرورة اتباع الطلاب كافة التعليمات، وكل ما هو مدون على اللافتات الإرشادية حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحراري مع ضرورة ارتدائهم الكمامات وعبورهم من بوابات التعقيم.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن جميع كليات الجامعة استعدت للامتحانات بمراحل الليسانس أو البكالوريوس أو الدراسات العليا وتم إعلان جداول الامتحانات، حيث أكدت إدارات الكليات على الطلاب في وقت سابق بضرورة الالتزام بالتعليمات قبل انطلاق الامتحانات، مشيرًا أن الجامعة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها حتى تسير الامتحانات فى سهولة ويسر.

وأعلن الدكتور منصور حسن عن تفعيل اللجنة العليا للأزمات والتنسيق مع منسق اللجنة الفرعية بكل كلية أثناء عقد الامتحانات،مطالبًا بضرورة تواجد عمداء ووكلاء ومديرى الكليات طوال فترة الامتحانات للإشراف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية قبل وبعد لجان الامتحانات.

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