محافظ كفرالشيخ يهنئ الفائزة فى مسابقة «التحدث بالفصحى»

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ذكرى إمبارك عبد المنصف، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات، لفوزها بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، متمنيًا لها مزيدًا من التفوق، مشيدًا بكل المتفوقين وبالمشرفين على المسابقة من العاملين بمديرية التربية والتعليم وكل قيادات المديرية لاهتمامهم باكتشاف المواهب، وتنمية موهبتهم.يذكر أن الطالبة ذكرى إمباك عبد المنصف، فازت بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في نفس المسابقة عندما كانت طالبة بالمرحلة الإعدادية بالعام الدراسي 2018-2019، كما تم تصعيد الطالبة على مستوى الجمهورية في المسابقة التي أجرتها مديرية التربية والتعليم العام الدراسي الحالي لحفظة القرآن الكريم.