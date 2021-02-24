6 شروط لإيقاع الطلاق من ناحية الزوج.. تعرف عليهم

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.وسعى التشريع على تضييق دائرة الطلاق بما يتفق مع أصول الدين وقواعده ويوافق أقوال الائمة وأهل الفقه، حيث نصت المادة (46) من القانون الجديد على استحداث نصا يتعلق بشروط إيقاع الطلاق من ناحية الزوج، وذلك على النحو الآتي:1- أن يكون الزوج عاقلا مختارًا.2- واعيًا ما يقول.3- قاصدًا النطق بلفظ الطلاق.4- عالما بمعنى الطلاق.5- ان يكون الطلاق منجزًا، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شيء أو تركه.6- عدم وقوع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا نوي المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق، ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة مدة.