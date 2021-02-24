4 آثار للزواج الفاسد يقرها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.وتضمن التشريع نصا مستحدثا يوضح أنه يترتب في حالة الدخول بالزوجة في الزواج الفاسد، والذي عرفه بأنه كل زواج ليس صحيحا قانونا، ما يترتب على الزواج الصحيح من آثار وهي:1- استحقاق كامل المهر.2- ثبوت النسب.3- وجوب العدة.4- حرمة المصاهرة.ونص المشروع علي أن المهر ملك للزوجة، ولها الحق في قبضه بنفسها أومن تفوضه في ذلك، ولها الحق في التنازل عنه بشروط.‏وأوجب التشريع النفقة للزوجة من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة، وتقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل في حال العسر عن حد الكفاية.