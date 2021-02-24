«اطمن معانا» مبادرة بجامعة أسيوط لتطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلنت جامعة أسيوط، عن انطلاق مبادرة تطوعية، لاتحاد الطلاب بعنوان "اطمن معانا"، والتى تضم نحو 100 طالب من مختلف الفرق الدراسية بكافة كليات الجامعة وتحت قيادة اللجنة العليا للأنشطة الطلابية والتى تهدف إلى تنظيم مشاركة الطلاب المتطوعين بالمبادرة فى مد يد العون ودعم خطة الجامعة بشأن تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وانعقاد الامتحانات وهى الإجراءات التي سوف تبدأ من دخول الطلاب إلى بوابات الجامعة وصولًا إلى صالات الامتحانات ودخول اللجان.وكشف الطالب عبد الرحمن صفوت رئيس اتحاد طلاب الجامعة أن وقائع المبادرة تتضمن تواجد الطلاب المتطوعين على بوابات الجامعة لقياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامات وتوزيع مطبوعات إرشادية وكذلك أمام صالات الامتحانات وذلك لمراجعة التزام الطلاب بمسافات التباعد وتوزيع مطهرات الأيدي والتعاون فى متابعة أعمال التطهير والتعقيم المقرر إجرائها دوريًا داخل اللجان.وأشار الطالب أحمد عصام نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة إلى أنه جارى حاليًا الانتهاء من حملة توعوية من خلال منصات الجامعة المختلفة وذلك بنشر فيديوهات وتصميمات للتعريف بأهم الإرشادات والسلوكيات الصحية والغذائية والرياضية والتى تساعد على رفع مناعة الجسم والوقاية من فيروس كورونا وتساعد الطلاب على الاستذكار بشكل جيد وهادئ.