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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باخوم يُذكر الكاثوليك بسنة مار يوسف البتول

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:50 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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ذكرَّ الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك متابعيه من الأقباط بأن سنة 2021 هي سنة خصصها البابا فرنسيس للقديس يوسف البتول.

وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "2021 سنة خاصة للقديس يوسف".

وبمناسبة مرور ١٥٠ سنة على إعلان مار يوسف البتول شفيعًا للكنيسة الجامعة أعلن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوم ٨ ديسمبر 2020، وعلى مدار عام كامل حتى اليوم ذاته لعام 2021م باسم القديس مار يوسف.

يأتي الاحتفال بالقديس مار يوسف البتول بالتزامن مع احتفالات الكنائس الكاثوليكية بالعالم بعيد السيدة العذراء مريم الحبل بلا دنس.

وأشار المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية بمصر الأب "بولس ساتي"- في بيان له- إلى أن الكنيسة تصلي إلى الله لأجل حمايتها تزامنًا مع إطلاق عام القديس مار يوسف البتول.

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