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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 60 ألف جنيه و3 أجهزة عرائس ضمن «حياة كريمة» في الغربية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:18 م
حياة كريمة
حياة كريمة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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استمرت مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في تنفيذ آليات دعم الريف المصري بمحافظة الغربية، والتي وقع الاختيار فيها على 54 قرية و88 عزبة تابعة لها بمركز زفتى محافظة الغربية، حيث أعلنت زينب سامي، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية، عن توريد مواسير الصرف الصحي لقرية ميت النور تمهيدًا للبدء في أعمال مد المواسير الخاصة بشبكة الصرف الصحي بالقرية.

وأضافت أنه تم توزيع 60 ألف جنيه ضمن قافلة اجتماعية بقرية دهتورة يستفيد منها 300 أسرة كما تم تقديم 3 أجهزة عرائس تشمل اجهزة ومفروشات لكل عروس كذلك تم تقديم شنط مواد غذائية بقيمة 120 جنيه لـ300 أسرة وكذلك تنفيذ قافلة طبية وصرف العلاج للحالات بالمجان بتكلفة بلغت 37 ألف جنيه.

من جانبه قال عبد الوهاب الخضري، مساعد المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية، الاعمال الجارية منذ اسبوع تمثلت في قطاعين هامين من قري المركز هما قطاع سنبو الكبري وقطاع نهطاي، ويشمل القطاعان ١٥ قرية وبدأ في القطاع الاول اعمال تركيب شبكات الصرف الصحي، وفي القطاع الثاني أعمال مد خطوط الغاز.

يُذكر ان المبادرة التي تهتم بتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية تتضمن أكثر من مرحلة، وتتضمن المرحلة الأولى منها تطوير مركز زفتى بالكامل والذي يحتوي على ٩ قرى رئيسية، ٥٤ قرية صغيرة و٨٨ تابع، وتم تشكيل فرق عمل قامت بعقد اجتماعات مع كافة الشركات الخاصة بتطوير المرافق ورصد احتياجات كل قرية، تلاها عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى لمعرفة تطلعاتهم وأحلامهم ومشاكلهم الداخلية.

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