تفاصيل اليوم الثاني من صوم أهل نينوى بكنيسة الأقباط الكاثوليك أسوان

ترأس القمص أنطونيوس ذكري صلاة القداس الإلهي، بمناسبة صوم أهل نينوى.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك بكنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني للأقباط الكاثوليك بأسوان.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه شاركه في الصلاة كل من الأب إستفانوس زكي، والأب جوفاني الكمبونياني، واختتمت الذبيحة الإلهية بالصلاة والبركة.وتختتم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.