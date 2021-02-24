رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر يقرر مد فترة تسجيل الشهادات 15 يومًا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:52 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
قرر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مد فترة تسجيل بيانات واستمارات الشهادات الأزهرية 15 يومًا اعتبارًا من الخميس الموافق 25 فبراير حتى الأربعاء 10 مارس 2021.

وناشد رئيس قطاع المعاهد الطلاب سرعة التقدم قبل انتهاء موعد غلق التسجيل، على أن يشمل القرار كلًا من الثانوية الأزهرية، ثانوية العلوم الإسلامية، ثانوية غزة، إعدادية وثانوية البعوث الإسلامية، وشهادات القراءات.

يأتي هذا القرار نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبناءً على مناشدة ورغبة أولياء الأمور باستمرار تسجيل بيانات واستمارات الشهادات الأزهرية، وحرصًا من الأزهر على مصلحة أبنائه الطلاب.

وأتاح الأزهر الشريف لطلاب الشهادة الثانوية- تسجيل استمارات التقدم للامتحان إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول دون الذهاب إلى معاهدهم مثلما كان يحدث سابقًا، تخفيفًا عليهم، وحرصًا على عدم ضياع وقت المذاكرة، على أن يقوم الطالب بعد انتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.

وجاءت خطوات تحرير الطلاب استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات.

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.

3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

الصور

image description

«أطمن معانا» مبادرة بجامعة أسيوط لتطبيق الإجراءات الاحترازية

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماع تدقيق المشروعات التنموية بساحل سليم

image description

«اطمن معانا» مبادرة بجامعة أسيوط لتطبيق الإجراءات الاحترازية

image description

تحصين 36 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في أسيوط

image description

عزبة البرج تغرق فى مياه الصرف الصحي

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

مصدر يكشف كواليس غياب شيكابالا عن مبارة تونجيث السنغالي

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

اعرف.. أخبار الطقس اليوم فى مصر وغدًا بالتفصيل

أسترازينيكا تقر بوجود مصاعب جديدة تواجه إنتاج اللقاح في أوروبا

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة يناقش «قضية مصر السكانية.. المشكلة والحل» غدًا

وزيرتا الثقافة والبيئة تبحثان إطلاق مبادرة «ثقافتك من بيئتك»

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس مع أبطال فيلم «الوسادة الخالية»

«الحراك الثقافى بين الانتماء والفكر المضاد» على مائدة أدب السويس