الأزهر يقرر مد فترة تسجيل الشهادات 15 يومًا

قرر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مد فترة تسجيل بيانات واستمارات الشهادات الأزهرية 15 يومًا اعتبارًا من الخميس الموافق 25 فبراير حتى الأربعاء 10 مارس 2021.وناشد رئيس قطاع المعاهد الطلاب سرعة التقدم قبل انتهاء موعد غلق التسجيل، على أن يشمل القرار كلًا من الثانوية الأزهرية، ثانوية العلوم الإسلامية، ثانوية غزة، إعدادية وثانوية البعوث الإسلامية، وشهادات القراءات.يأتي هذا القرار نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبناءً على مناشدة ورغبة أولياء الأمور باستمرار تسجيل بيانات واستمارات الشهادات الأزهرية، وحرصًا من الأزهر على مصلحة أبنائه الطلاب.وأتاح الأزهر الشريف لطلاب الشهادة الثانوية- تسجيل استمارات التقدم للامتحان إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول دون الذهاب إلى معاهدهم مثلما كان يحدث سابقًا، تخفيفًا عليهم، وحرصًا على عدم ضياع وقت المذاكرة، على أن يقوم الطالب بعد انتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.وجاءت خطوات تحرير الطلاب استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية:1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات.2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.