«لسه فاكر» على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية

قال المخرج محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "لسه فاكر" من إنتاج الفرقة يقدم ابتداء من غدٍ الخميس الموافق 25 فبراير، ليعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية فى تمام السابعة مساء.جدير بالذكر ان العرض المسرحى "لسه فاكر" ضمن العروض المسرحية التي أنتجت ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسي وذلك لتنشيط الحركة المسرحية وتحفيز الشباب علي الإبداع."لسه فاكر" تدور أحداثه حول رجل يخرج من السجن بعد ذلك يقرر ان يسترجع ذكرياته وحكايته مع الفتيات في إطار انساني، وما مر به من مرحلة الابتدائية حتي دخوله السجن، العرض انساني رومانسي في إطار كوميدي ساخر، العرض تأليف محمد مرسي بطولة أحمد عسكر، بوسي الهواري، محمد فاروف، اسلام صلاح ، نادر محسن ، ديكور وليد جابر، موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، اخراج سامح الحضري.