محافظ الدقهلية يفتتح ويضع حجر أساس 3 مدارس بـ42 مليون جنيه

قام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بجولة افتتاحات لمشروعات جديدة يرافقه نواب البرلمان والشيوخ بالمنصورة وطلخا نسرين عمر، ولاء عبد الفتاح، السيد وحيد فودة، حسن المير، السيد خضر، رضا غازي، ثروت فتح الباب، في إطار احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي فبراير 2021، والذي يوافق ذكرى انتصارات شعب الدقهلية على قوات الغزو الأوروبي عام 1250 ميلادية.وافتتح المحافظ خلال الجولة عدد من المدارس الجديدة ووضع حجر الأساس لأخرى بمركزي المنصورة وطلخا بتكلفة إجمالية بلغت 42 مليون جنيه، في إطار التنسيق والتعاون القائم مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء يسري سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.وأوضح مختار، أن ذلك التعاون يستهدف الاستفادة من إمكانيات وقدرات وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية في النهوض بالبنية التحتية للمنشآت التعليمية بمحافظة الدقهلية ودعمها بالمستلزمات والتجهيزات اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة لإقامة مباني تعليمية تضم دور أرضي وأربعة أدوار، بما يساهم فى تخفيض كثافات الفصول وحل مشكلة الفترتين بالمدارس وأيضا الارتقاء بمستوى المبانى التعليمية والمدارس الخاصة بالتعليم العام والمدارس التجريبية الرسمية.وقدم محافظ الدقهلية الشكر لكل من ساهم ولو بوضع طوبة واحدة أو بفكرة لتنفيذ هذه الصروح التعليمية المتميزة، فيما أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المستمرة لمحافظ الدقهلية للارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين وسعيه الدائم للقضاء على كثافه الفصول بالمدارس من خلال إنشاءعدد من المدارس الجديدة.وتشمل المدارس التي افتتحها محافظ الدقهلية اليوم، مدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية للبنين بطلخا بتكلفة إجمالية 8.77 مليون جنيه، ومدرسة ناصر الرسمية للغات بمركز المنصورة، 20.98 مليون جنيه، كما قام المحافظ بوضع حجر أساس مدرسة المنصورة الرسمية لغات رقم 2، 13.21 مليون جنيه.وثمن محافظ الدقهلية الحرص الدائم من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى وبمتابعة الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الكبرى التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليس فى الدقهلية وحدها وإنما فى ربوع المحافظات المصرية.