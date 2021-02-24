رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح ويضع حجر أساس 3 مدارس بـ42 مليون جنيه

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:11 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
طباعة
قام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بجولة افتتاحات لمشروعات جديدة يرافقه نواب البرلمان والشيوخ بالمنصورة وطلخا نسرين عمر، ولاء عبد الفتاح، السيد وحيد فودة، حسن المير، السيد خضر، رضا غازي، ثروت فتح الباب، في إطار احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي فبراير 2021، والذي يوافق ذكرى انتصارات شعب الدقهلية على قوات الغزو الأوروبي عام 1250 ميلادية.

وافتتح المحافظ خلال الجولة عدد من المدارس الجديدة ووضع حجر الأساس لأخرى بمركزي المنصورة وطلخا بتكلفة إجمالية بلغت 42 مليون جنيه، في إطار التنسيق والتعاون القائم مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء يسري سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأوضح مختار، أن ذلك التعاون يستهدف الاستفادة من إمكانيات وقدرات وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية في النهوض بالبنية التحتية للمنشآت التعليمية بمحافظة الدقهلية ودعمها بالمستلزمات والتجهيزات اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة لإقامة مباني تعليمية تضم دور أرضي وأربعة أدوار، بما يساهم فى تخفيض كثافات الفصول وحل مشكلة الفترتين بالمدارس وأيضا الارتقاء بمستوى المبانى التعليمية والمدارس الخاصة بالتعليم العام والمدارس التجريبية الرسمية.

وقدم محافظ الدقهلية الشكر لكل من ساهم ولو بوضع طوبة واحدة أو بفكرة لتنفيذ هذه الصروح التعليمية المتميزة، فيما أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المستمرة لمحافظ الدقهلية للارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين وسعيه الدائم للقضاء على كثافه الفصول بالمدارس من خلال إنشاءعدد من المدارس الجديدة.

وتشمل المدارس التي افتتحها محافظ الدقهلية اليوم، مدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية للبنين بطلخا بتكلفة إجمالية 8.77 مليون جنيه، ومدرسة ناصر الرسمية للغات بمركز المنصورة، 20.98 مليون جنيه، كما قام المحافظ بوضع حجر أساس مدرسة المنصورة الرسمية لغات رقم 2، 13.21 مليون جنيه.

وثمن محافظ الدقهلية الحرص الدائم من  الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية بقيادة  الدكتور مصطفى مدبولى وبمتابعة الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الكبرى التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليس فى الدقهلية وحدها وإنما فى ربوع المحافظات المصرية.

موضوعات متعلقة

آخر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 في مصر

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السيول تقطع طريق «رأس غارب-الزعفرانة».. وطوارئ بالبحر الأحمر

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

الصور

image description

«أطمن معانا» مبادرة بجامعة أسيوط لتطبيق الإجراءات الاحترازية

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماع تدقيق المشروعات التنموية بساحل سليم

image description

«اطمن معانا» مبادرة بجامعة أسيوط لتطبيق الإجراءات الاحترازية

image description

تحصين 36 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في أسيوط

image description

عزبة البرج تغرق فى مياه الصرف الصحي

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

مصدر يكشف كواليس غياب شيكابالا عن مبارة تونجيث السنغالي

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

اعرف.. أخبار الطقس اليوم فى مصر وغدًا بالتفصيل

أسترازينيكا تقر بوجود مصاعب جديدة تواجه إنتاج اللقاح في أوروبا

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة يناقش «قضية مصر السكانية.. المشكلة والحل» غدًا

وزيرتا الثقافة والبيئة تبحثان إطلاق مبادرة «ثقافتك من بيئتك»

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس مع أبطال فيلم «الوسادة الخالية»

«الحراك الثقافى بين الانتماء والفكر المضاد» على مائدة أدب السويس