روحاني ينتقد المتشددين: إدارة الصراع مع أمريكا ليس بالهتافات

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني الجناح المتشدد في البلاد، داعيا إياهم للكف عن مهاجمته والسماح له بإدارة ملف التفاوض، معتبرا أن إدارة الصراع لا تتم بالهتافات.وخاطب في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء المتشددين، قائلًا: كم مرة يجب أن يؤكد المرشد على الحفاظ على الأخلاق والآداب؟، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.وأضاف: "إدارة البلاد تطرح العديد من التعقيدات وهي ليست مهمة سهلة، ولا يمكن أن تدار البلاد بالعاطفة والصراخ والهتافات".جاء هذا ردا على المعارضة الشديدة التي أبداها نواب البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المتشدد والذين طالبوا بمحاكمة روحاني وأعضاء حكومته بسبب إبرام اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقضي بتمديد عمليات التفتيش الإلزامية للمنشآت النووية لمدة 3 أشهر.