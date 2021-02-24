ناميبيا توقع على معاهدة إنشاء «الوكالة الإفريقية للأدوية»

وقعت جمهورية ناميبيا على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية، فيما تعد ناميبيا أول دولة عضو من منطقة الجنوب الإفريقي تصدق على المعاهدة.وقالت سفيرة جمهورية ناميبيا لدى إثيوبيا والمندوبة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي إميليا ندينيلو مكوسا، إن "الوكالة الإفريقية للأدوية" سيكون لها دور حاسم في إتاحة الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية في إفريقيا.وأكدت على حاجة الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى التصديق على المعاهدة، لافتة إلى أنها ستدعو وتدعم تعبئة الدول الأعضاء في مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) للتصديق على اتفاقية "الوكالة الإفريقية للأدوية".واعتمد رؤساء الدول والحكومات معاهدة "الوكالة الإفريقية للأدوية" خلال الدورة العادية (32) لمؤتمر الاتحاد الإفريقي بتاريخ 11 فبراير 2019 في أديس أبابا، وللدول الأعضاء الحرية في اختيار إما التوقيع على المعاهدة في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أو في بلدانها.وفقًا لميثاق معاهدات الاتحاد الإفريقي، ستدخل معاهدة الوكالة الإفريقية للأدوية حيز التنفيذ بعد مصادقة 15 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي عليها.وتعد "الوكالة الإفريقية للأدوية" الهيئة التنظيمية القارية التي ستوفر القيادة التنظيمية، لضمان وجود أنظمة تنظيمية منسقة ومعززة، والتي تحكم تنظيم الأدوية والمنتجات الطبية في القارة الإفريقية.كما ستنظم الوكالة الوصول إلى الأدوية الأساسية والتكنولوجيات الصحية الآمنة والفعالة وذات النوعية الجيدة والميسورة التكلفة من خلال تنسيق الجهود المشتركة، وستقوم الوكالة أيضا بتعزيز ومواءمة الجهود التي تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الصحية الإقليمية والدول الأعضاء، مع تزويدها بالتوجيه التنظيمي من بين أمور أخرى.