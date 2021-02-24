تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عدم استقرار الطقس خلال الساعات المقبلة وتحديدًا خلال الـ٧٢ ساعة القادمة.وتتعرض البلاد اليوم الأربعاء 24 فبراير لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، على فترات متقطعة (40% تقريبًا) حتى الثامنة صباحًا تقريبًا.كما تشهد عدة مناطق سقوط أمطار متوسطة وهي (دمياط- بورسعيد- العريش- رأس سدر- الطور) على فترات متقطعة (60% تقريبًا) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الزعفرانة- رأس غارب- الغردقة- القصير) على فترات متقطعة (50% تقريبًا)، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.أما غدًا الخميس 25 فبراير، تتعرض البلاد لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا) وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.ويوم الجمعة 26 فبراير تتعرض البلاد لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).وتظهر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.