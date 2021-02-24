هل يدرك ميجان وهاري جنس المولود؟

يثير الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، بعد تنحيهما عن المهام الملكية، الجدل بشكل دائم حول أخبارهما، ومؤخرًا أفصحت ميجان عن حملها الثاني في يوم عيد الحب ومن وقتها الكل يتساءل حول معرفة جنس المولود.وفقًا لموقع mirror تزعم كاتبة السيرة الذاتية إنغريد سيوارد أن ميجان ماركل والأمير هاري يمكنهما تسمية طفلهما الثاني ديانا إذا كانت فتاة، أو الذهاب لأسماء على الطراز الفيكتوري والتي ترمز إلى الألوان.وأضاف الموقع أن ميجان وهاري يدركان اسم المولود ومن المحتمل ألا يختاروا اسمًا ملكيًا قياسيًا، كما يزعم كاتب سيرة ملكية.يُعتقد أن الممثلة السابقة ميجان، 39 عامًا، حامل في شهرها الخامس تقريبًا والطفل على وشك الولادة في أوائل الصيف، كما سيتم عرض مقابلة ميجان وهاري مع صديقتها المقربة أوبرا وينفري خلال فترة الذروة التلفزيونية الخاصة على شبكة سي بي إس الأمريكية في 7 مارس.تدعى السيدة سيوارد أن الزوجين، اللذين يعيشان الآن في قصر بالقرب من لوس أنجلوس مع ابنهما آرشي البالغ من العمر عامًا واحدًا، يعرفان بالفعل جنس طفلهما الثاني لأن "هذا هو أسلوب لوس أنجلوس".قالت: "بالنسبة للصبي، قد يختارون Red، وهو Redmond أو Blue أو Gray. بينما بالنسبة إلى اختيارات الفتاة، يمكنني رؤيتهم يتحولون إلى الزهور - Daisy أو Primrose أو Violet أو Ivy.اقترحت السيدة سيوارد أيضًا أن يتم الاحتفال بميجان وطفلها الذي لم يولد بعد باستحمام طفل في مكان فخم يمكن أن تساعد جارته أوبرا في تنظيمه.وكان قد تم تجريد هاري وميجان أول السنة الماضية من أدوارهما ورعايتهما من قبل الملكة، التي اقترحت أن "حياة الخدمة العامة" لا تتوافق مع الحياة المهنية الجديدة المربحة لعائلة ساسكس في الولايات المتحدة.