إحالة «سفاح الجيزة» للمفتى.. والحكم 24 مارس

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا عبد اللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ودفنه، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 24 مارس للنطق بالحكم.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.وكانت النيابة العامة قد أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة" إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة، والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته، وسيدتان، ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.