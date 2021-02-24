إحالة «سفاح الجيزة» للمفتى.. والحكم 24 مارس
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:13 م
نجلاء رفاعيطباعة
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا عبد اللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ودفنه، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 24 مارس للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.
وكانت النيابة العامة قد أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة" إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة، والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته، وسيدتان، ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.
وكانت النيابة العامة قد أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة" إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة، والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته، وسيدتان، ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.