التشيك تسجل 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية التشيك، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 ألفا و672 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن هذه تعد الحصيلة اليومية الأعلى منذ السادس من يناير الماضي، في حين تم تسجيل تراجع طفيف في عدد المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات، وما زال هناك حوالي 1400 شخص بحاجة إلى العناية المركزة.